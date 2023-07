Parte colpo di pistola accidentalmente | grave bimbo 18 mesi

Ilsarebbe partito accidentalmente da una pistola Beretta calibro 6,35 legalmente detenuta dal nonno. Il bambino è ora ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata. Sono in corso ...La7.it - Un bimbo di 18 mesi è in gravi condizioni dopo essere stato raggiunto da undi pistola partito accidentalmente. L'episodio è accaduto ieri sera a Pomigliano D'Arco, vicino a Napoli, e ...Ilsarebbe partito accidentalmente da una pistola Beretta calibro 6,35 legalmente detenuta dal nonno. Il bambino è ora ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata. Sono in corso ...

Napoli, al nonno parte un colpo di pistola: gravissimo bimbo di 18 mesi TGCOM

Un bimbo di 18 mesi è in gravi condizioni dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola partito accidentalmente. (ANSA) ...Un bimbo di 18 mesi è in gravi condizioni dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola partito accidentalmente. L'episodio è accaduto ieri sera a Pomigliano D'Arco, vicino a Napoli, e il piccolo ...