Parte colpo da una pistola | grave un bambino di 18 mesi nel Napoletano

(Di sabato 15 luglio 2023) AGI - Undi un anno e mezzo è rimastomente ferito da undinel. Il fatto è accaduto Ieri sera. Il piccolo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Santobono con una ferita d'arma da fuoco all'addome. Secondo una prima ricostruzione, ilsarebbe partito accidentalmente da una Beretta calibro 6,35 legalmente detenuta dal nonno, nell'abitazione di famiglia a Pomigliano D'Arco. Ilè ricoverato in terapia intensiva, e la sua prognosi è riservata. Indaga la polizia.

Napoli, parte colpo da pistola: grave bambino di 18 mesi Sky Tg24

