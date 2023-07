Parla la guida turistica che ha fermato la ragazza che ha sfregiato il Colosseo | «I suoi genitori mi hanno detto | che male c’è?»

(Di sabato 15 luglio 2023) Nelle ultime ore una 17enne turista svizzera, in vacanza a Roma con la famiglia, è stata sorpresa da unaa incidere l’iniziale del suo nome su un basamento del. Un altro sfregio, a pochi giorni da quello compiuto dal 31enne bulgaro residente nel Regno Unito. Chi hae filmato la giovane è laDavid Battaglino, dell’agenzia City Walkers, che a Repubblica Roma racconta: «È la prima volta che sono riuscito a filmare un atto vandalico alma in sei anni ne ho visti a decine,anche chi stacca parti del muro. Mianche sputato una volta perché ho rimproverato un ragazzo». Idellaalla: «Solo una ragazzina, non sta facendo nulla ...

L'applauso di disapprovazione è partito da un gruppo di turisti che ha segnalato una ragazzina intenta a scrivere su un basamento del Colosseo l'iniziale del suo nome: una "N". Lei, svizzera di 17 ann ...