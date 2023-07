Parkinson | l’esercizio fisico intenso aiuta a controllare la malattia

(Di sabato 15 luglio 2023) Neuroscienziati della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica, Campus di Roma e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs hanno scoperto che l`eserciziointensivo potrebbe rallentare il decorso delladie hanno anche compreso i meccanismi biologici sottostanti, una scoperta importante che potrebbe aprire la strada a nuovi approcci non-farmacologici. È il risultato di uno studio intitolato "Intensive exercise ameliorates motor and cognitive symptoms in experimental`s disease restoring striatal synaptic plasticity" pubblicato sulla prestigiosa rivista Science Advances che vede coinvolti, oltre all`Università Cattolica, campus di Roma e alla Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, diversi istituti di ricerca: Università telematica San Raffaele ...

