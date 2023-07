(Di sabato 15 luglio 2023) Era notte (in Italia) quando Gregorio, debilitato dalla mononucleosi, sorprese tutti dalla corsia otto con una delle gare più belle della sua carriera e agguantò la medaglia d’argento n... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Come Nadal , esattamente quando sembra che stia per chiudere ecco che scatta qualcosa e il quid si, si tramuta in medaglie. Nel caso di Gregorio, tra 1500 (oro) e staffetta mista (bronzo) e argento nella 5 km in acque libere un misto di metalli che non cambia, poi, la ...Come Nadal , esattamente quando sembra che stia per chiudere ecco che scatta qualcosa e il quid si, si tramuta in medaglie. Nel caso di Gregorio, tra 1500 (oro) e staffetta mista (bronzo) e argento nella 5 km in acque libere un misto di metalli che non cambia, poi, la ...

Paltrinieri trasforma la fatica del nuoto in spettacolo Il Foglio

Che cosa avremmo perso, se una mattina Gregor Samsa non fosse diventato uno scarafaggio, se qualche secolo addietro Lucio non si fosse trasformato in asino. Quando più nature si mescolano e mutano, i ...