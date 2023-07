(Di sabato 15 luglio 2023) N on è al top ma è. Ritorno in Giappone peroriodopo un anno senza vere gare.ha fatto l'eremita in alta quota due mesi per preparare i Mondiali di Fukuoka. Nella notte ...

Paltrinieri alla riconquista del mondo: “Sfido me stesso, cerco il vero Greg” La Gazzetta dello Sport

Non è al top ma è Greg. Ritorno in Giappone per Gregorio Paltrinieri dopo un anno senza vere gare. Greg ha fatto l’eremita in alta quota due mesi per preparare i Mondiali di Fukuoka. Nella notte ...Nell’acqua calda di Momochi Beach l’emiliano difende il titolo iridato di Budapest. L’ambizione di Acerenza ...