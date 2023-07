Pallanuoto femminile | Silipo lancia il Setterosa | “Vogliamo trovare gli USA il più avanti possibile”

(Di sabato 15 luglio 2023) Manca sempre meno all’esordio della Nazionale italianadiai Campionati Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). Domani infatti, alle 9:00 italiane, ilaffronterà nella prima partita della rassegna iridata l’Argentina, per poi sfidare il Sudafrica e la temibile Grecia. Un percorso di fondamentale importanza per le ragazze allenate dal Commissario Tecnico Carlo, il quale alla vigilia ha tracciato la strada per conquistare il pass olimpico che, ricordiamo, sarà assegnato soltanto alle finaliste della competizione. “C’è carica ed adrenalina; vivere queste piscine ti fa capire l’importanza dell’evento – ha detto l’allenatore ai microfoni della Federnuoto – Per questo gruppo di giovani giocare tre mondiali in un anno e mezzo è importante, aiuta a crescere più velocemente, ad adattarsi alle ...

Ore 9Italia - Argentina. Ore 11 Tuffi Finale 10 metriSincro. Ore 12.30 Nuoto artistico Finale Duo ...Tutti i risultati, le classifiche ed il tabellone del torneo diai Mondiali di Fukuoka 2023 , in programma da domenica 16 a sabato 29 luglio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica che, oltre alle medaglie, assegnerà ...Tutto pronto per Italia - Argentina , partita valevole per il gruppo C didei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Si apre il programma dellaed il Setterosa scende ...

Seconda giornata ai Mondiali di nuoto di Fukuoka: nessuna medaglia per l'Italia che rimedia qualche delusioni dai tuffi; domani esordio per il Setterosa ...Si aprono i Mondiali di pallanuoto in quel di Fukuoka. In terra nipponica spazio al torneo femminile per iniziare: domani tutti gli incontri della prima giornata dei gironi. Scende in acqua ovviamente ...