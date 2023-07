Pagliuca | “La mia Atalanta sono come i Celtics nell’NBA”

(Di sabato 15 luglio 2023) L’azionista di maggioranza dell’, Stephen, ha parlato della nuova stagione dei bergamaschi direttamente dagli Stati Uniti. Ecco le sue parole: “Per me l’è in Italia ciò che i Bostonin America.d’origine italiana, vengo da una famiglia di emigranti e da sempre conosco sia il calcio che il basket. Quando ho incontrato per la prima volta i Percassi, che ancora adesso gestiscono il club con noi, ci siamo subito riconosciuti. E proprio per questo dico che l’è id’Italia”. E ancora: “L’Europa League garantisce più entrate e rende la squadra maggiormente attrattiva per nuovi giocatori di livello. Inoltre, grazie a calciatori giovaniHojlund e Lookman, c’è la speranza di poter ...

