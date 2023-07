Paffuto | impacciato Con quel fisico | gli insulti di Repubblica al figlio di La Russa

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 luglio 2023) “Chi sa cos'è il body shaming alzi la mano”. Cosìci spiegava la derisione dell'aspettoaltrui a giugno del 2020. Sono passati fiumi di inchiostro da parte del quotidiano progressista in tutti questi anni che hanno (giustamente) sottolineato l'importanza di mettere un freno al body shaming capace di provocare ansia e stress nelle vittime, come ha rivelato uno studio canadese. Ma a quanto pare la regola non vale se di mezzo c'è ildi Ignazio La, Leonardo Apache. Paolo Berizzi, su, lo presenta così: «La storia di “Larus”, come si fa chiamare Leonardo Apache da quando ha iniziato a rappare, èla di un adolescentee un po'; non uno con ildel ruolo, diciamo». Commenti ...