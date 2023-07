Padova | si finge medico per andare a fare sesso col marito ricoverato in ospedale

(Di sabato 15 luglio 2023) Qualche sera fa la Polizia è intervenuta presso l’Azienda Ospedaliera dia seguito della segnalazione di un infermiere al 113 per la presenza di una donna “molesta” in, che era già stata allontanata dal personale sanitario. La signora, 40 anni, ha poi spiegato che per eludere la sorveglianza si sarebbe messa un camice biancondosi quindi un. La donna, secondo quanto roporta Il Mattino di, è stata scoperta in inequivocabili atteggiamenti intimi con un paziente. Che si è poi scoperto essere il. I poliziotti hanno scoperto che la signora era stata già allontanata in un primo momento per i suoi atteggiamenti discutibili, ma era ritornata poco dopo in pronto soccorso ed era riuscita ad entrare indisturbata rubando un camice...

Siamo certi del fatto che non si affiancherà a chi non ha compreso e continua a non comprendere (o, peggio,di non comprendere) come debba correttamente funzionare il Sistema di emergenza ...... prossimo a spiccare il volo ai massimi livelli, ma acondividerà lo spogliatoio anche con ... Il tutto, peraltro, ricorrendo a un inganno assai particolare: Gaetanodi litigare con il ...Siamo certi del fatto che non si affiancherà a chi non ha compreso e continua a non comprendere (o, peggio,di non comprendere) come debba correttamente funzionare il Sistema di emergenza ...

Padova, si finge medico per andare a fare sesso col marito ... Fanpage.it

Fermata dagli agenti del Posto di Polizia, la 40enne, italiana, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stata quindi accompagnata in Questura con l’ausilio di una Volante, dove è stata ...La donna, in evidente stato di alterazione, ha tolto l’agocanula al compagno ricoverato a Padova e, seminuda, è stata sorpresa in atteggiamenti ...