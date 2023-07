Padova | la ricostruzione della sparatoria in cui è morto Haxhi Collaku | «Aveva un coltello»

Leggi su open.online

(Di sabato 15 luglio 2023) Si chiamava, era cittadino albanese e55 anni lo stalkerin ospedale dopo aver investito un carabiniere ed essere stato colpito dal collega. Quando sono arrivati, i militari volevano annotare la sua presenza e far valere il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex moglie. Per poi denunciarlo. Mali ha investiti con il suo furgone. Poi si è avventato con ilcontro uno di loro. Alla fine quattro colpi sparati dalla pistola d’ordinanza del collega hanno concluso la scena da Far West a. I fatti si sono svolti in via Castelfidardo poco dopo le 14 del pomeriggio. Il 55 enne si era fermato con il suo furgoncino sotto casasua ex. A quel punto la figlia minorenne ha chiamato il 112. La moglie ...