Pace fiscale | sinistra sbugiardata | Quello di Salvini è buonsenso

Leggi su iltempo

(Di sabato 15 luglio 2023) Il dibattito sullainfiamma gli studi di La7. Intervenuto a "InOnda Estate" questa sera Francesco Giubilei, fondatore delle case editrici Historica e Giubilei Regnani Editore, ha invitato i presenti a distinguere tra i grandi evasori fiscali e gli italiani che, invece, non riescono a pagare per oggettive difficoltà. "Il discorso che faè di- sottolinea Giubilei - Se l'Agenzia delle entrate si porta dietro cartelle da 15-20 anni e non si riescono a riscuotere, allora si cerca di trovare una transizione con parte di questi italiani che hanno un debito con il Fisco per recuperare magari una piccola parte della somma, che è meglio di non ottenere nulla. Lava in questa direzione". Pagare le tasse, sottolinea Francesco Giubilei, "senza dubbio è ...