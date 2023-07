Pace fiscale | Salvini insiste | «Italiani ostaggio dell' Agenzia delle Entrate» L' opposizione dal Pd a M5S all' attacco

Pd: 'Salvini inneggia all'evasione' - Sullaproposta da Salvini è arrivata la risposta delle opposizioni. Francesco Boccia, il presidente dei senatori del Pd, attacca: 'Salvini è un ...Il ritornello è quello di Forza Italia cantato anche da Giorgia Meloni . Ma a recitarlo stavolta è Matteo Salvini . "Serve una grande e definitivaper liberare milioni di italiani ostaggio da troppi anni dell'Agenzia delle Entrate". È un attacco diretto, senza fronzoli, quello del vicepremier della Lega che si inserisce nel solco ......al 1985 vincendo per i suoi meriti il Premio Internazionale dell'Unesco per l'Educazione alla. ... Celebre anche per le sue battaglie per l'obiezionealle spese militari, monsignor Bettazzi ...

Salvini: 'Serve 'una grande e definitiva pace fiscale' Agenzia ANSA

Il governo Meloni ha fatto delle questioni fiscali uno dei suoi temi centrali, sostenendo che il sistema fiscale italiano sia contro i cittadini e paragonando le tasse al «pizzo di Stato».Matteo Salvini torna a cavalcare uno dei suoi cavalli di battaglia: «una grande e definitiva pace fiscale». Proposta della quale parla da anni, anche quando era all'opposizione.