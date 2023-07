Otto ore di sciopero negli aeroporti | 250mila viaggiatori a rischio

(Di sabato 15 luglio 2023) Sarà un sabato di fuocoitaliani: il personale di terra degli scali sarà inperore, con pesanti ricadute sui viaggi epersone che, secondo il Codacons, rischiano di rimanere a terra. Il via all'astensione dal lavoro, unitaria e nazionale, scatterà alle 10 e durerà fino alle 18, al centro della protesta il mancato rinnovo rinnovo del contratto scaduto ormai da sei anni. Oggi saranno salve le due fasce protette, tra le 7 e le 10 e le 18 e le 21, e verranno assicurati i voli intercontinentali e di continuità territoriale. Le cancellazioni però non mancano: all'aeroporto di Fiumicino, principale scalo del Paese, salteranno 130-140 voli, ha spiegato la direttrice aeroportuale di Enac Lazio, Patrizia Terlizzi; mentre a Napoli saranno 118 i voli cancellati (59 in arrivo ...

