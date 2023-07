Osasuna | l’Osasuna festeggia contro le promesse

Leggi su justcalcio

(Di sabato 15 luglio 2023) 2023-07-15 12:33:47 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Eil campo principale di barra imballato per vedere il debutto del nuovodi Jagoba Arrasate un giorno dopo la fine dei Sanfermini. Il buon corso della scorsa stagione entusiasma i fan con grandi aspettative. Il dominio iniziale della prima squadra si è tradotto in il primo gol dell’estate dopo 10 minuti. Chimy vila ha crossato dalla destra così che l’attaccante, di petto, ha segnato il primo. García ha ampliato il suo conto con un rasoterra aggiustato sul palo destro. Prima della pausa, Jos Arnaiz ha fatto il terzo con un tiro di sinistro dal limite dell’area. Entrambi gli allenatori hanno cambiato l’intero undici per non appesantire di minuti i propri allievi nella prima prova estiva. Il possesso apparteneva ai ragazzi di uccidertimentre il suo ...