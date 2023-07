Oroscopo Branko sabato 15 luglio 2023 | Gemelli equilibrato

Leggi su zon

(Di sabato 15 luglio 2023) L’diper oggi,15Ariete La vostra carriera sta vivendo una fase di autentico decollo anche grazie alla vostra determinazione e al vostro talento innato. Dovrete stare molto attenti al vostro equilibrio interiore che in questi giorni sarà molto precario. Toro La vostra affidabilità e la vostra stabilità sono il vostro marchio di fabbrica. La vostra grande determinazione vi rendere irresistibili agli occhi degli altri ma dovrete però evitare di apparire troppo arroganti .Il vostro equilibrio interiore è la vostra vitalità sono al top in questo periodo. Siete dei veri leader nati per comandare e per vivere appieno delle nuove avventure. Cancro È vero che il vostro lato emotivo e la vostra intuizione sono al top in questo periodo, ma dovrete ...