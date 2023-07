Oriana Marzoli chiarisce la fine del rapporto con Daniele Dal Moro e spunta un video controverso

Leggi su biccy

(Di sabato 15 luglio 2023)ha finalmente chiarito pubblicamente ladel suoconDalcon un lungoin spagnolo tradotto da Novella 2000. “Amo molto le mie amiche e i miei amici, sia quelli italiani che quelli spagnoli, che si sono comportati molto bene con me. Nessuno ha messo zizzania o mi ha detto cosa devo fare. Io non ho preso nessuna decisione. La decisione è stata presa dall’altra parte, dato che si raccontano le cose come si vuole. Non sono una persona che si fa influenzare e credo che lo avete visto. Mi conoscete da 4 anni. Sono stata 4 anni con una persona che tutti, da i miei amici, a mia madre, alla mia famiglia, volevano che lasciassi ma non l’ho fatto. Nessuno mi dice con chi devo stare. Ho 31 anni e decido per me stessa”. E ancora: “Se ...