Ordine d’arrivo Tour de France 2023 tappa di oggi | Rodriguez vince a Morzine | duello Pogacar-Vingegaard

Leggi su oasport

(Di sabato 15 luglio 2023) Carlosha vinto la quattordicesimadelde. Lo spagnolo si è imposto nella frazione che si concludeva adopo aver affrontato il Col de Joux Plane. L’alfiere della Ineos Grenadiers ha attaccato in contropiede in discesa, dopo aver ripreso, e ha trionfato in solitaria. La battaglia campale tra Jonase Tadejha scaldato gli animi sulla salita principale di giornata. Lo sloveno ha attaccato, il danese ha tenuto e poi ha sprintato in cima per gli abbuoni. Il balcanico ha restituito il favore al traguardo e così la giornata si conclude con 1 secondo guadagnato dal nordico, che ora si trova in maglia gialla con 10” sul rivale.Di seguito ...