Oppenheimer | quanto è costato rispetto agli altri film di Nolan?

Leggi su movieplayer

(Di sabato 15 luglio 2023) Svelato il budget complessivo utilizzato per realizzare. Apare è stato nettamente più bassoalle sue ultime produzioni. Arriverà tra pochi giorni nelle sale americane, ma chi ha già potuto vederlo in anteprima ha definitouncoinvolgente, sbalorditivo e incredibile. In molti si sono domandati quale fosse stato il budget utilizzato per realizzarlo e la conferma è arrivata direttamente da Universal Pictures: "soltanto" 100 milioni di dollari. Un budget nettamente inferiorealle ultime produzioni: quello di Tenet ammontava sui 205 milioni di dollari, mentre Dunkirk e Interstellar rispettivamente sui 150 e 165 milioni. Il budget più ingente è stato quello utilizzato per The Dark Knight Rises,conclusivo della ...