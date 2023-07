Operazione isole sicure | Nel bilancio finale 7 persone denunciate

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 15 luglio 2023) Carabinieri d’Ischia in azione per garantirezza sulle: controllo turisti, contrasto truffe e repressione dell’abusivismo C’è tutto o quasi nel servizio messo in campo dai carabinieri della compagnia d’Ischia che, in questi giorni, stanno assistendo ad un aumento considerevole di turisti in arrivo sulledell’arcipelago napoletano (Capri esclusa, ndr). Oltre 250 leidentificate, quasi tutte lungo le banchine del porto, appena sbarcate da traghetti e aliscafi. Denunciati per concorso in truffa due fratelli di 16 e 18 anni, entrambi del centro storico di Napoli. Avevano appena ingannato un’anziana isolana, utilizzando una delle carte spesso in gioco in queste occasioni. Presentandosi al telefono come carabinieri, avrebbero avvisato la donna che il figlio aveva provocato un incidente e ...