Ondata di caldo record | i satelliti monitorano le temperature estreme in Europa

(Di sabato 15 luglio 2023) Un'onda di calore senza precedenti sta per colpire l', con l'Italia in prima linea.e prolungate, con punte di 48°C previste in Sicilia e Sardegna, potrebbero portare a ...

La nuovadiinsopportabile sarà causata dall'anticiclone Cerbero, un'area di alta pressione il cui nome, ispirato al mostro infernale di Dante, non lascia molte speranze: arriverà dal ...... sono scattati gli allarmi per la nuovadi temperature record in arrivo sulla nostra penisola a partire da questo weekend. Alestremo si associa anche un fine settimana da bollino rosso ...Le aziende sanitarie e ospedaliere sono pronte a fronteggiare l'di calore estivo in arrivo. 'In questa fase - spiega in una nota il presidente della Federazione italiana aziende ospedaliere (...

Avviso meteo: rischio storica ondata di caldo per l'Italia, picchi eccezionali fino a 45°C. Tutti i dettagli 3bmeteo

La tendenza fin verso la fine di luglio. L'anticiclone africano responsabile dell'eccezionale ondata di caldo sarà piuttosto duratura e, a parte brevi e temporanee defaillances all'altezza del Nord It ...Continua il caldo sulla capitale e non solo: giorni di bollino rosso su tutti i capoluoghi di provincia della regione Lazio anche sabato 15 e ...