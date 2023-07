Si tratta di Franco Battaggia, l'ex datore di lavoro della donna, titolare della"El ... in passato vicino alla Mala del Brenta e che ha scontato 21 anni di carcere per uncommesso ...... che era stata occupata presso la'El Tiburon' di Spresiano dell'ex 'primula rossa', con alle spalle una condanna - già scontata - a 21 anni di reclusione per l'di un capo rom. L'...... 76enne per ora unico indagato (a piede libero) per l'della donna, analizzerà le tracce ... Franco Battaggia, ex primula rossa della mala veneta e titolare della'El Tiburon' di ...

Omicidio in pescheria di Boscoreale a Natale, i carabinieri arrestano due persone ilmattino.it

SPRESIANO (TREVISO) - È stato celebrato in Romania, suo paese d’origine, il funerale di Anica Panfile, la 31enne residente a Treviso e madre di quattro figli, rinvenuta cadavere ...