Omicidio Antonio Morione a Boscoreale | 2 arresti

(Di sabato 15 luglio 2023)dia due giorni dal Natale a. Fu ucciso al termine di una tentata rapina a due giorni dal natale del 2021di. Nelle prime ore del mattino, a Gallipoli (LE) e presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano, i Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura. Destinatari due indagati, ritenuti dagli inquirenti responsabili dell’del quarantunenne. Il fatto avvenne il 23 dicembre del 2021 all’interno della pescheria che ...

Due arresti per l'diMorione, avvenuto a due giorni dal Natale 2021 . Nelle prime ore del mattino, a Gallipoli (Lecce) e presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano, i carabinieri del Gruppo ...... di 36 anni, condannato a 18 anni e 8 mesi eMonteleone di 23 anni che dovrà scontare 12 anni e 4 mesi. Nei mesi scorsi la Procura lametina aveva chiuso le indagini sull'Trovato ......Napoli, due giorni fa ha deciso di confermare le condanne inflitte in primo grado con il rito abbreviato ai genitori del bambino: 10 anni di carcere per il padre accusato di tentato...

Boscoreale, omicidio di Antonio Morione: arrestati i due killer Il Gazzettino Vesuviano

Napoli, 15 lug. (Adnkronos) – Due arresti per l’omicidio di Antonio Morione, avvenuto a due giorni dal Natale 2021. Nelle prime ore del mattino, a Gallipoli (Lecce) e presso la Casa Circondariale di N ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...