Giugliano in Campania . Antonio Maisto , un giovanedi soli 22 anni, ha raggiunto un traguardo eccezionale nella sua carriera accademica. ...docenti provenienti dal sud Italia cheanno ...Ed è questa una cosa che tutti gli insegnanti bravi sanno, non credo che unpensi che un ... Punto secondo, perché, incaso, definire inadeguato un livello in cui vengono mostrati chiari ...Fresi è stato un uomo di cultura ma anche unprezioso che ha formato diverse generazioni ...a un'empatia e simpatia uniche che gli permettevano di avere sempre una battuta brillante per...

Ogni insegnante avrà un’aula e gli studenti si sposteranno ad ogni cambio dell’ora: a settembre un’altra scuola avvia il metodo Dada Orizzonte Scuola

Da settembre alla Secondaria dii piazza Mazzini una didattica più moderna. Intanto insegnanti e genitori stanno imbiancando gli ambienti per risparmiare.