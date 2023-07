Oggi 15 luglio | San Bonaventura Il dottissimo frate che fece una cosa preziosissima per San Francesco

(Di sabato 15 luglio 2023) Uomo di scienza e di preghiera, ilSanfu capace di realizzare unaassai preziosa per Sand’Assisi. Fu maestro di carità e sapienza, ha testimoniato con la sua vita come si possano coniugare fede e ragione sotto il segno dell’amore di Dio.nasce a Bagnorea (Bagnoregio) presso Viterbo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

...Landini ospite a In Onda su La7 nella puntata del 13attacca il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che ha dimezzato lo sciopero dei treni indetto dai sindacati: ' Si è svegliato......diventando verde di Kevin Carboni Quali voli non partiranno a causa dello sciopero del 15e ... [] Bisogna tener conto chei prodotti derivanti dai processi industriali, molti dei quali sono ...FOTO La finale femminile La finale femminile di Wimbledon è invece in programma, sabato 15, alle 15, sempre in diretta su Sky. A sfidarsi sono la tennista ceca Marketa Vondrousova, alla ...

L’intervista impossibile di Franco Zeffirelli a Luigi Vanvitelli ha inaugurato l’VIII edizione di Un’Estate da RE. Nella suggestiva Cappella Palatina della...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #T ...Dopo i forti disagi di ieri per lo sciopero dei treni, si prepara quello del personale di terra degli aeroporti che domani 15 luglio incrocerà le braccia per otto ore dalle 10 alle 18.