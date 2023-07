Occupiamo il simbolo della città | blitz eco-gretino sulla Mole Antonelliana

della vita e della sopravvivenza, il latte diventa metafora di morte, violenza e perdita. ... Non cidelle cause, nè della tipologia o delle conseguenze, ma del modo in cui (il ...Cida decenni di persone, specie ragazze e ragazzi, a volte non ancora adolescenti, ... Da quando le bandiere nazionali sono di per sédi nazionalismo O vogliamo assimilare le ...della vita e della sopravvivenza, il latte diventa metafora di morte, violenza e perdita. ... Non cidelle cause, nè della tipologia o delle conseguenze, ma del modo in cui (il ...

"Occupiamo il simbolo della città": blitz eco-gretino sulla Mole ... ilGiornale.it

Una ventina di attivisti, dopo aver pagato regolarmente il biglietto, ha raggiunto il tempietto per esporre dei drappi neri e uno striscione sul celebre monumento ...