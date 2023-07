Obesità e morte improvvisa da scompenso | giovani scienziati del cuore a confronto

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 15 luglio 2023) (Adnkronos) – Ridurre il rischio cardiovascolare nell'; prevenire lanellocardiaco. Due temi su cui si stanno confrontando le nuove generazioni di 'del' del Servizio sanitario nazionale, il futuro della ricerca clinica italiana. L'occasione è la Convention Next Generation Anmco che si tiene in questi giorni a Spoleto, in provincia di Perugia. Un evento promosso dall'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri per stimolare la riflessione deiricercatori in cardiologia su argomenti chiave del settore: dall'insufficienza cardiaca all'aritmologia, alla prevenzione cardiovascolare e alle sindromi coronariche acute e croniche. "Un contesto clinico in cui negli ultimi anni la ricerca ha fatto passi da ...