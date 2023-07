Nuovi arrivi e sfida al centro | in Forza Italia parte l' era Tajani

C'è quindi da aver paura chein Italia anche questa variante Non è da escludere. Gatti in ... Ed è probabile che ci siano o che si svilupperannofocolai anche altrove. Proprio per questi ...Per contrastare le voci di difficoltà nel partito Tajani ha annunciatoingressi di ... capogruppo dei deputati azzurri - ma non credo che si riferisse adda IV. Qualcosa, però, si muove, c'...... con la dipartita di Alessandro Michele da Gucci , tutte le certezze sembrano venute a mancare e la moda è al momento al centro di una rivoluzione e di un ricambio trae licenziamenti, ...

Grifone, nuovi arrivi Preso un portiere Under - Grosseto LA NAZIONE

Al via il Consiglio nazionale del partito che voterà il documento con cui il Comitato di presidenza ha proposto la candidatura del coordinatore nazionale al ruolo finora occupato da Silvio Berlusconi ...La donna soffriva di depressione post partum. Per questo i famigliari avevano deciso di non lasciarla mai da sola con il bambino. La mattina della tragedia il marito è uscito di casa un'ora prima, dop ...