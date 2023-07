Nuoto | Mondiali | tedesca Beck vince la 10 km | Taddeucci sesta e Gabbrielleschi decima

(Di sabato 15 luglio 2023) Fukuoka, 15 lug. (Adnkronos) - Leoniela dieci chilometri in acque libere che apre il programma mondiale al Seaside Momochi Beach Park di Fukuoka. La ventiseienne, che vive e si allena al Centro federale di Ostia con il gruppo di Fabrizio Antonelli, con una tattica attendista e scaltra risparmia le forze per poi aprire il gas nel finale e giungere in solitario al traguardo in 2h02'34"0. Preceduta l'outsider australiana Chelsea Gua, sempre nelle posizioni di testa, seconda in 2h02'38"1. Al fotofinish la terza posizione è dell'americana Katie Grimes, che tocca in 2h02'42"3 e lascia fuori dal podio e senza pass olimpico le campionesse a cinque cerchi Sharon Van Rouwedaal e Ana Marcela Cunha. Azzurre protagoniste e nelle prime dieci con il rammarico che, con il tradizionale sistema di qualificazione, ...

