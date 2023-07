Nuoto di fondo | Mondiali Fukuoka 2023 | oro Beck nella 10 Km femminile Taddeucci sesta | Gabbrielleschi decima

Leggi su sportface

(Di sabato 15 luglio 2023) Leonienon tradisce le attese e conquista l’oro10 kmche ha aperto il programma deldiaidi. La 26enne tedesca, che vive e si allena al Centro federale di Ostia, ha completato la sua prova in 2h02’34?0, precedendo al traguardo la sorprendente australiana Chelsea Gua (2h02’38?1), mentre sul terzo gradino del podio è salita un’altra delle favorite della vigilia, ovvero la statunitense Katie Grimes in 2h02’42?3. Un trio che guadagna anche i pass olimpici per Parigi 2024, mentre devono rinviare almeno per il momento l’appuntamento con i cinque cerchi atlete del calibro di Sharon Van Rouwedaal e Ana Marcela Cunha. IL PROGRAMMA COMPLETO DIDI ...