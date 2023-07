Nuoto di fondo | Leonie Beck vince l’oro mondiale nella 10 km | sesta Ginevra Taddeucci

(Di sabato 15 luglio 2023) Calato il sipario sulla prima gara di questi Mondiali didia Fukuoka (Giappone). Nello specchio d’acqua del Seaside Momochi Beach Park, la 10 km femminile ha emesso i propri verdetti ed è stata la tedescaa conquistare il titolo iridato. La teutonica, già oro negli Europei dell’anno scorso a Roma, si è confermata su alti livelli, interpretando alla perfezione la prova e venendo fuori con grande insistenza nell’ultimo giro. Scegliendo una linea di “navigazione” tutta sua,è riuscita a staccare tutte e a toccare in solitaria, davanti all’australiana Chelsea Lea Gua, molto attiva fin dalle prime battute, e all’americana Katie Grimes, straordinaria nell’ultima parte della prova, con una nuotata super potente. Come da regolamento, sono queste tre atlete ad ...

LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2023 in DIRETTA: Taddeucci e Gabbrielleschi a caccia della medaglia e delle Olimpiadi OA Sport

3.18: Oro alla Germania con Leonie Be