Nuoto artistico | Susanna Pedotti stupisce ed è quinta nel solo tecnico ai Mondiali! Titolo al Giappone

(Di sabato 15 luglio 2023)centra uno stupendo quinto posto nella finale delfemminile ai Mondiali 2023 di, in corso a Fukuoka, in: l’azzurra migliora sensibilmente sia il piazzamento che il punteggio rispetto ai preliminari, dove era stata 12ma ed ultima delle qualificate. L’azzurra sale infatti da un esercizio di difficoltà totale di 19.95 ad uno di 27.25, che va a generare 93.6 nell’impressione artistica (in leggera flessione rispetto al 93.8 dei preliminari) e 130.1133 nell’esecuzione (balzo in avanti rispetto al 99.3283) per complessivi 223.7133 contro 193.1283. Oro eiridato alla nipponica Inui Yukiko, prima con 276.5717 (52.8584 punti in più dell’azzurra), argento all’austriaca Vasiliki Alexandri, seconda con ...

