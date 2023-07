Nuoto artistico | Mondiali | Pedotti quinta nel singolo tecnico

Pedotti, atleta del Bustoe campionessa italiana juniores, ha affrontato senza timori la prima finale in una rassegna iridata, stabilendo il record personale di 223. 7133 punti con il nuovo ...Susanna Pedotti ha conquistato uno splendido quinto posto nella finale del solo tecnico femminile ai Mondiali didi Fukuoka 2023. La 18enne azzurra, dodicesima dopo il preliminare e quindi ultima qualificata per l'atto conclusivo, ha eseguito con grande solidità e pulizia la sua routine sulle ...I Mondiali di Fukuoka tra tuffi e. Come un anno fa ai Mondiali di Budapest, come ai Giochi di Tokyo 2021, anche stavolta Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia sono sesti con rimpianto: per la medaglia e per il pass ...

LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: dalle 12.30 la finale del solo tecnico OA Sport

Simona Pedotti, milanese di 18 anni, è giunta quinta nella finale del singolo tecnico femminile, ai Mondiali di Fukuoka. L'oro è andato alla giapponese Yukiko Inui, l'argento all'austriaca Vasiliki Al ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento con OA Sport! Oro alla giapponese Inui, argento all'austriac ...