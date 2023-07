Nuoto artistico | Mondiali Fukuoka 2023 | 9°posto per l’Italia nella routine acrobatica | c’è la finale

Leggi su sportface

(Di sabato 15 luglio 2023) Accesso allaraggiunto perdelaididelle discipline acquatiche. Il team azzurro – composto da Francesca Zunino, Sophie Tabbiani, Sofia Mastroianni, Isotta Sportelli, Linda Cerruti, Alessia Macchi, Marta Iacoacci ed Enrica Piccoli – ha aperto il programma alla Marine Messe Hall A e ha chiuso la sua prova in nona posizione con 197.0900 punti, 113.0400 con gli elementi e 81.1000 per l’impressione artistica, subendo però la penalità nel quinto elemento. L’esercizio svolto sul tema “The Dragon” sulle note di Snap Rise of Evil Flags con la coreografia dello staff tecnico italiano, ha permesso alla nostra squadra di conquistare l’accesso ...