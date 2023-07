Nuoto artistico | Mondiali 2023 | gli spagnoli Garcia Gonzalez Boneu dominano nel preliminare del duo tecnico misto

(Di sabato 15 luglio 2023) Esultano gliEmma/Dennisneldel duoaidi. Alla Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), in una gara in cui non era presente l’Italia (a causa dell’infortunio di Giorgio Minisini), i due iberici hanno mostrato il loro talento e si sono qualificati per la finale di domenica alle 9:00 con il miglior punteggio. 244.1433 il punteggio finale di(99.0500 di impressione artistica e 145.0933 di esecuzione), che hanno dunque vinto ilcon 16.1358 punti di vantaggio rispetto ai messicani Itzamary...

Accesso alla finale raggiunto per l'Italia deln ella routine acrobatica ai Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche. Il team azzurro - composto da Francesca Zunino, Sophie Tabbiani, Sofia Mastroianni, Isotta Sportelli, ......55in Acque libere - 10 km femminile (diretta) - ore 05:30 Tuffi - Piattaforma 10m sincronizzato misto (diretta) - ore 07:00- Duo tecnico misto preliminari (diretta) - ore 08:...Seconda giornata della rassegna iridata assegnerà le prime medaglie con tuffi,e acque libere. Occhi puntati proprio sulla 10km e sulle finali del sincro maschile dal trampolino 3 ...

Nuoto artistico, Italia in Finale nella routine acrobatica dei Mondiali di Fukuoka OA Sport

Esultano gli spagnoli Emma Garcia-Dennis Gonzalez Boneu nel preliminare del duo tecnico misto ai Mondiali 2023 di nuoto artistico. Alla Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), in una gara in cui no ...