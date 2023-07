Notte di sangue a Firenze | rissa in piazza della stazione | due accoltellati in ospedale

Ennesimo episodio di violenza in piazza Santa Maria Novella. Sei identificati e denunciati per rissaSvolta nelle indagini circa l'omicidio del 18enne Mohamed Alì Thabet avvenuto ladel 31 maggio nei pressi della stazione di piazzale Marconi a Reggio Emilia. Arrestato il ...intrisi die ...... l'ospedale di Buenos Aires, dopo il ricovero di una, come ha confermato il padre Andrés: 'Ha ...stata costretta a recarsi al pronto soccorso per forti dolori allo stomaco e gli esami del...

Notte di sangue a Firenze, rissa in piazza della stazione: due ... LA NAZIONE

Ennesimo episodio di violenza in piazza della Stazione Santa Maria Novella. Sei identificati e denunciati per rissa ...Terribile la scena che si è presentata davanti agli occhi dei soccorritori giunti sul posto, all’uscita della galleria Telegrafo ...