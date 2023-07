Notte del commercio | il Mid | buona iniziativa | ma che sia accessibile per tutti

... è grave Muore a 18 anni precipitando per 10 metri dopo il cedimentotetto Cosa è successo l ... considerate le sue condizioni, trasferito in ambulanza nellaal Pugliese - Ciaccio di Catanzaro.L'imprenditrice e procuratrice sportiva, è stata ricoverata mercoledìa causa di forti dolori addominali . "Faranno una punturamidollo per diagnosticare definitivamente quel che è già ...A quanto si legge, il convoglio di mezzicomando militare della Wagner, con targhe automobilistiche delle autoproclamate repubbliche di Luhansk e Donetsk, è entrato in Bielorussia questa...

Brianza alcolica e violenta: il difficile venerdì notte del 118 MonzaToday

Quattordicenne folgorato dai cavi elettrici alla stazione ferroviaria a Opicina, in provincia di Trieste: è in gravi condizioni. La ricostruzione dei fatti ...Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di Stato, ma molti dei partecipanti alla rissa erano già fuggiti. I poliziotti hanno trovato ...