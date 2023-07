Nonno spara per sbaglio al nipote di 18 mesi | il bimbo è ricoverato in terapia intensiva

(Di sabato 15 luglio 2023) Un colpo partito accidentalmente dalla pistola del, che ha colpito all’addome il nipotino di 18, orain, in prognosi riservata. È successo nella serata del 14 luglio a Pomigliano D’Arco, vicino a Napoli, e il piccolo è stato trasportato all’ospedale Santobono. Il colpo è partito da una pistola Beretta calibro 6,35 legalmente detenuta dal. (immagine d’archivio) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

