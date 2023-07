Nonna regala un completino intimo alla nipote a un passo dall' altare | come ha reagito la futura sposa

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 15 luglio 2023) Unacostringe la sua nipotina - poco prima che si sposi - a fare un'azione vergognosa: ecco di che cosa si tratta Tutta TikTok è letteralmente impazzita nel momento in cui unaha fatto qualcosa di clamoroso a sua, poco prima che lei percorresse la navata perrsi: hatoragazza una lingerie provocante. Questo episodio divertente, ma al tempo stesso imbarazzante è stato condiviso dcontent creator @dareboudoirstl. La fotografa di matrimoni Sophia Joel ha anche dichiarato di voler adottare pure lei questa. Ma spieghiamo beneè avvenuto il tutto. Il breve video, intitolato "Nella mia vita non ho mai voluto tanto che miafosse così", ci fa vedere il momento in cui una ...