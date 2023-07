Non vuole separarsi e minaccia la sua ex | arrestato

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoDovrà rispondere di atti persecutori e maltrattamenti un 52enne di Secondigliano,dai carabinieri della stazione locale. L'uomo ha atteso la sua ex dal parrucchiere. È accaduto nel quartiere napoletano di Secondigliano. E una volta che la donna è uscita dal locale – secondo la ricostruzione degli investigatori non avrebbe esitato arla perchè non accettava l'idea della separazione. La donna però si è allontanata velocemente ed ha raggiunto la locale caserma dei carabinieri dove ai militari ha raccontato quanto accaduto. Durante il percorso l'uomo avrebbe anche inseguito la donna, sferrando poi un pugno sul lunotto posteriore della vettura, mandandolo in frantumi. Poco dopo in caserma si è presentato anche l'ex marito che anche in presenza dei militari ha ripreso a insultarla e ...