Non si comporta da mamma Bonelli vaneggia | Caldo in tutta Italia | ma Meloni non fa nulla

(Di sabato 15 luglio 2023) Delirio di Angelo. Nel mirino Giorgia. Oggetto: le alte temperature. "Inilraggiungerà temperature di 43 gradi a Roma, 48 nel sud. Di fronte a questa drammatica emergenza climatica è inaccettabile la sfrontatezza della presidenteche parla di ultrà della transizione ecologica che vogliono mettere in ginocchio l'economiana. Il suo non è unmento né da premier e tantomeno da madre, considerato che - quando le fa comodo - dichiara di parlare dache si preoccupa del futuro della sua comunità, cosa che non sta facendo nell'affrontare l'emergenza climatica". Tutto vero, attraverso una nota il co-portavoce di Europa Verde nonché deputato di Alleanza Verdi e Sinistra definisce la crisi climatica ...

... sta spingendo sempre più famiglie a rinunciare all'idea di cambiare auto, il checome ... aggiunge, "a caso l'età media delle vetture circolanti in Italia è stata pari a 12 anni e 6 mesi ...Perché è avvenuto tutto questo e che cosail gesto di Papa Francesco Precedenti Per ... Giovanni Peng Weizhao, Vescovo di Yujiang, come Ausiliare della Diocesi di Jiangxi,riconosciuta ...L'ambasciata sottolinea che "l'invio di mezzi militari per la difesa dell'Ucrainasoloun aumento delle vittime, ma significa più vite salvate". Ieri il presidente bulgaro Rumen ...

Coop: Rechlin, 'Aumento prezzi beni alimentari, non comporta ... Il Sole 24 ORE

"Meloni non si comporta da mamma per l'Italia". Il giudizio arriva da Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e ...Ecco quali sono gli errori da non fare in cucina quando pulisci. Farli ti comporta gravi problemi. Scopri subito come evitarlo! La pulizia è un atto pratico molto necessario in casa. Non lo si può ...