Non rinnova | idea Napoli | possibile colpaccio dalla Fiorentina

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 15 luglio 2023) Ilè alla ricerca di rinforzi a centrocampo dopo la partenza di Ndombele e le possibili cessioni di Demme e Zielinski, tra i nomi seguiti dagli azzurri c’è anche un vecchio pallino. Ilè alla ricerca di rinforzi da regalare a mister Rudi Garcia con i quali dovrà lavorarci in questi giorni di ritiro a Dimaro e poi in seguito anche a Castel di Sangro. Uno dei reparti in cui la società deve intervenire maggiormente è il centrocampo. Rispetto alla scorsa stagione la rosa azzurra ha perso già Tanguy Ndombele che è tornato al Tottenham dopo la fine del prestito. Anche le posizioni di Piotr Zielinski e Diego Demme sono in bilico e per entrambi ad oggi non si può escludere una cessione in questa estate. Si riapre la pista Castrovilli per il: distanza con laper il rinnovo Per cercare di ...