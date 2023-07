(Di sabato 15 luglio 2023) Se fossimo a un corso di fake news e disinformazione diffuse via internet, probabilmente inizieremmo col caso di scuola dell’. Questo composto chimico che dolcifica al posto dello zucchero è accusato da decenni di ogni nocività. Le fake news sul suo conto iniziano a circolare nei primi anni Duemila. Diversi studi fanno risalire tutto a una bufala, una lettera sulla “verità sull’” firmata dalla professoressa Nancy Markle, che non è mai esistita, ma che sosteneva che provocasse molte malattie. Come una catena di Sant’Antonio, negli anni la gente online ha attribuito all’sempre più complicate conseguenze: sclerosi multipla, lupus eritematoso sistemico, sindrome della guerra del Golfo, sindrome da affaticamento cronico, tumori cerebrali e diabete mellito – tutte notizie smentite da studi e istituti di ricerca ...

Oppure queste cose diventeranno un casus belli da cui nascerà la guerra che metterà fine a tutti noi, e quinditutti.voglio spaventare, è giusto un memento mori a cui potete rispondere ...... aaver paura e asentirsi sola. La successiva Highness è una sorta di inno gospel dal ...we'll die then we'll find You" (Passiamo le nostre vite alla ricerca di ciò che è vero e quando......siamo qui e che quandotutti i soldi che abbiamo rimarranno comunque qua." Quindi cosa fare "L'unica cosa che ci può salvare dalla paura della morte è la serenità, che è una cosa cheha ...

Non moriremo di aspartame Il Foglio

Fa venire il cancro!, si leggeva ieri in alcuni titoli di giornali. L’ultimo capitolo di un allarmismo alimentare poco scientifico ...