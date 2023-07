Non ci riesco Clementino crolla in studio | Nunzia De Girolamo sconvolta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 luglio 2023)proprio non si trattiene. Durante Estate in diretta, in onda venerdì 14 luglio su Rai 1, il cantante si emoziona. Tutta "colpa" di una clip in cui parlava della sua famiglia e del rapporto con i suoi genitori. "Sono molto sensibile su alcune cose… volevo fare il rapper duro ma non c'è la faccio. Tipo quando sento canzoni sulla mamma non ce la faccio a trattenermi è più forte di me", ha confessato l'artista aDe. Il rapper e giurato anche a The Voice Senior ha dimostrato spesso di essere estremamente sensibile e di lasciarsi andare alle emozioni. D'altronde è stata la sua stessa famiglia a stargli vicino nei giorni più difficili. "Io penso che ognuno di noi deve essere quello che deve salvare se stesso", prosegue prima della sorpresa. Nel salotto di Rai 1 è infatti entrata la vincitrice di The Voice ...