MILANO - Lo strappo tra l'Inter e Romeluè stato clamoroso, una telefonata che ha messo fine a un rapporto che sembrava sul punto di sbocciare definitivamente. Invece, le incertezze hanno fatto saltare un'operazione che sembrava ...Vedi il clamoroso intrigo, quest'oggi mollato definitivamente dall'Inter, ma anche l'inserimento a sorpresa per un altro finalista dell'ultima Champions League. Massimiliano Allegri (LaPresse) ...! Ognuno racconterà la sua di verità, la sua di storia, e non è escluso che si continuerà in ... Sedovesse andare alla Juventus, sarebbe una roba a dir poco inaccettabile, assurda, ma alla ...

Niente Lukaku, l'Inter cambia strategia: tutte le alternative in lista Corriere dello Sport

I bianconeri sarebbero interessati al calciatore in uscita dal Manchester City di Pep Guardiola. Ecco tutti i dettagli Juventus protagonista sul mercato nazionale e internazionale. Vedi il clamoroso i ...In attacco, l’Inter puntava fortemente e decisamente sul terzo ritorno di Romelu Lukaku. Il belga era stato ceduto due estati fa per 115 milioni di euro al Chelsea, per poi tornare dopo una sola ...