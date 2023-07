Netanyahu | un video per rassicurare dopo il malore | «Ho preso il sole al mare senza acqua né cappello | voi non fatelo!»

(Di sabato 15 luglio 2023) Un colpo di, dagli esiti quanto mai sfortunati. È questa la spiegazione che Benjaminha voluto dare delaccusato oggi nella sua casa di Cesarea, che lo ha costretto al ricovero all’ospedale Tel Hashomer di Tel Aviv.ha voluto spiegare quanto accaduto in prima persona, anche peril Paese di cui è tornato alla guida lo scorso dicembre, consegnando un-messaggio alla tv israeliana. «Ieri ero con mia moglie alin Galilea», ha raccontato il premier, approfondendo la ricostruzione già anticipata dal suo staff. «Siamo stati ale senz’… Non una buona idea». Sarebbe stato questo il prodromo della disidratazione accusata nelle ...

Svenuto in casa,è caduto battendo la testa. Ma neldiffuso dai media, girato in ospedale, il premier appare in buone condizioni. "Voglio prima di tutto ringraziare tutto voi per il ...In unpostato su Facebook,ha cercato di rassicurare i cittadini: la legge "non è la fine della democrazia, ma rafforzerà la democrazia". Per gli organizzatori delle proteste invece ...... invadendo le piazze e bloccando la circolazione nelle strade, per protestare contro la controversa riforma della Giustizia fortemente voluta dal governo. Proprio il giorno prima, il ...

Netanyahu, un video per rassicurare dopo il malore: «Ho preso il ... Open

Il premier israeliano in video dall'ospedale: "Sono stato al sole, senza cappello e acqua... non una buona idea" ...Benjamin Netanyahu ricoverato per un malore dovuto a disidratazione. Ora il premier israeliano sta meglio e ha rassicurato i cittadini con un video ...