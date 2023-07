Netanyahu ricoverato in ospedale con forti dolori al petto

Il premier israeliano Benyamine' statonel pomeriggio in ospedale a Tel Aviv ''con forti dolori al petto''.Il primo ministro israeliano Benyaminè stato portato al pronto soccorso di Ramat Gan, dopo che si era lamentato di non sentirsi bene. "Le sue condizioni sono buone ed è sottoposto ad esami medici", ha reso noto un comunicato ...Il premier israeliano Benyamine' statonel pomeriggio in ospedale a Tel Aviv ''con forti dolori al petto''.

Israele, il premier Netanyahu ricoverato in Pronto soccorso a Tel Aviv TGCOM

Lo comunica l'ufficio del primo ministro israeliano, che specifica che il premier si è recato da solo in ospedale in stato di coscienza. Le sue condizioni sarebbero buone ...Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu è stato portato al pronto soccorso di Ramat Gan, dopo che si era lamentato di non sentirsi bene. “Le sue condizioni sono buone ed è sottoposto ad esami ...