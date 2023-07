Netanyahu ricoverato dopo aver perso conoscenza | forti dolori al petto Il premier | ' Mi sento molto bene'

(Di sabato 15 luglio 2023) Benyamin, il primo ministro israeliano ha avuto un malore in casa durante lo Shabbat . È stato portato al pronto soccorso di Ramat Gan,che si era lamentato di non sentirsi. ll ...

Si ritiene chegoda di buona salute, sebbene sia stato brevementein ospedale lo scorso ottobre dopo essersi sentito male durante le preghiere di Yom Kippur , giorno in cui gli ...Secondo l'ufficio del premier,ha avuto un 'leggero giramento di testa' e il suo medico personale gli ha consigliato di recarsi al pronto soccorso dell'ospedale Tel ha - Shomer di Tel Aviv. ...Secondo il sito Walla,avrebbe brevemente perso conoscenza in casa, ma era pienamente cosciente quando è arrivato allo Sheba center di Ramat Gan, vicino Tel Aviv . In ospedale è arrivato il ...

Benyamin Netanyahu ricoverato in ospedale a Tel Aviv con forti dolori al petto RaiNews

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu è stato ricoverato nel pomeriggio in ospedale a Tel Aviv “con forti dolori al petto”. Lo ha annunciato l’ufficio del premier precisando che Netanyahu è giunto ...Disidratazione: questa la prima diagnosi fatta al premier israeliano Benjamin Netanyahu, ricoverato oggi, 15 luglio 2023, in ospedale dopo essersi sentito poco bene nella sua abitazione ...