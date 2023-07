Netanyahu ricoverato al pronto soccorso | ha perso conoscenza in casa

TEL AVIV. Il premier israeliano Benyaminè statonel pomeriggio in ospedale a Tel Aviv "con forti dolori al petto". Lo ha annunciato l'ufficio del premier stesso spiegando tuttavia cheè giunto in ospedale "in ...Il premier israeliano Benyaminè statonel pomeriggio in ospedale a Tel Aviv "con forti dolori al petto ". Lo ha annunciato l'ufficio del premier stesso spiegando tuttavia cheè giunto in ospedale "in ...Il premier israeliano Benyamine' statonel pomeriggio in ospedale a Tel Aviv ''con forti dolori al petto''.

Ricoverato il premier israeliano Netanyahu, ecco quali sono le sue condizioni di salute. Non si tratta del primo ricovero.Benyamin Netanyahu, il primo ministro israeliano ha avuto un malore in casa durante lo Shabbat. È stato portato al pronto soccorso di Ramat Gan, dopo che si era lamentato di non ...