Ncc a Salvini | Sbloccare le licenze migliorerà i trasporti

(Di sabato 15 luglio 2023) AGI - "Nell'incontro con il ministro Matteosperiamo di conoscere la linea del governo e come si intende superare la crisi deiche è un problema di ' Sistema '. Infatti in Italia si fa fatica a capire che autobus pubblici, bus turistici , taxi e ncc sono categorie legate: se funziona male una, a cascata, vanno male tutte e le prime vittime sono sempre i cittadini". Lo spiega all'AGI Francesco Artusa , presidente di ' Sistema', associazione per il trasporto privato di Ncc e bus turistici. Artusa è oggi il volto pubblico della categoria: l'associazione da lui presieduta è quella maggiormente rappresentativa. Ha iniziato 25 anni fa come semplice autista, ma con il passare degli anni si è fatto spazio e, nel 2021, gli è stato chiesto un gesto di responsabilità: dare un contributo attivo all'associazione ...

AGI - 'Nell'incontro con il ministro Matteosperiamo di conoscere la linea del governo e come si intende superare la crisi dei trasporti ... bus turistici , taxi esono categorie legate: se ...Le altre soluzioni sono infatti meno appetibili, anche per le categorie che il 19 e il 20 luglio incontreranno il ministro delle Infrastrutture Matteoinsieme ai rappresentanti degli. ...ha preso atto della conferma della sua ragione giuridica. "Ricorsi e insulti non mi fermano ... I rappresentati dei tassisti e deglisono attesi al Mit il 19 e il 20 luglio. Il sindacato ...

Taxi e Ncc, Salvini convoca le associazioni per il 19 e 20 luglio Corriere della Sera

Segui Tag24 anche sui social Giornata di visite istituzionali per il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che da Bari rilancia il progetto della pace fiscale, da sempre uno dei cavalli di battaglia ...Come le persone davanti alla stazione Termini, anche il Campidoglio aspetta i tassisti. Nel senso che tra tutte le ipotesi circolate in questi giorni solo una è quella che Palazzo Senatorio vorrebbe p ...